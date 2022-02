Finał Pucharu Ligi Angielskiej (Carabao Cup) Chelsea - Liverpool to spotkanie, na które czekał cały piłkarski świat. Na przeciwko siebie stanął tegoroczny Klubowy Mistrz Świata oraz drużyna z największą liczbą zdobytych Pucharów Ligi Angielskiej.

Do meczu Chelsea - Liverpool "The Reds" podeszli z marzeniem o zdobyciu tego trofeum po raz dziewiąty, Chelsea ta sztuka udała się do tej pory pięciokrotnie

Chelsea do Finału Ligi Angielskiej dostała się pokonując po drodze kolejno Aston Villę, Southampton, Brentford oraz w półfinale dwukrotnie Tottenham. Do meczu Chelsea - Liverpool "The Reds" weszli po emocjonującym dwumeczu z Arsenalem w półfinale tych rozgrywek. Wcześniej Liverpool w drodze na Wembley eliminował ekipy Norwich, Preston oraz Leicester City

Reklama

Zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji "na żywo" z finału Pucharu Ligi Angielskiej: Chelsea - Liverpool!

Relacja nie odświeża się automatycznie, kliknij F5!



Chelsea - Liverpool. Do przerwy bez goli, ale sytuacje były

W takich "11" spotkanie w finale Pucharu Ligi Angielskiej rozpoczęły oba zespoły.

Chelsea F.C.: E. Mendy - T. Chalobah, T. Silva, A. Rüdiger - C. Azpilicueta (C), N. Kante, M. Kovacic, M. Alonso - M. Mount, Ch. Pulisić - K. Havertz

Liverpool F.C.: C. Kelleher, T. Alexander-Arnold, J. Matip, V. van Dijk, A. Robertson - J. Henderson (C), Fabinho, T. Alcantara - M. Salah, S. Mane, L. Diaz





Pierwsze minuty meczu toczone były pod dyktando Chelsea Londyn. Liverpool ostrożnie podszedł do rywalizacji z "The Blues" i bardziej skoncentrował się na grze defensywnej.

W 6. minucie meczu strzał Cristiana Pulisicia wybronił Caoimhin Kelleher. Golkiper "The Reds" zmuszony do pierwszej poważnej interwencji w tym meczu.

Po kilku minutach kontroli sytuacji boiskowej przez Chelsea w 12. minucie meczu pierwszy strzał oddał Liverpool. Luis Diaz otrzymał podanie w pole karne "The Blues", ale jego strzał został zablokowany.

W trzynastej minucie meczu Thiago Silva ucierpiał i pomoc medyczna musiała zostać udzielona graczowi Chelsea.

Uderzenie Kaia Haverta w 16. minucie spotkania zostało zablokowane przez zawodnika Liverpoolu. Dobitka Kovacicia również została powstrzymana.

W 18. minucie spotkania Alexander-Arnold posłał długą górną piłkę w pole karne "The Blues". Strzał głową Sadio Mane nie mógł zaskoczyć Edouarda Mendy'ego.

Mason Mount sfaulował Sadio Mane w 21.minucie meczu. "The Reds" mieli rzut wolny około 20 metrów od bramki Chelsea. Strzał Mohameda Salaha przeszedł daleko obok lewego słupka Mendy'ego.

Przez kilka minut w większym natarciu byli gracze Liverpoolu, którzy zdołali wywalczyć korner. Strzał Virgila van Dijka w 24. minucie został zablokowany przez gracza Chelsea.

Wydawało się, że ręką zagrywał Azpilicueta po rzucie rożnym dla Liverpoolu, ale sędzia kompletnie nie zareagował. Na nic zdały się protesty piłkarzy "The Reds".

Ależ fantastyczna okazja dla Liverpoolu w 30. minucie. Potężny strzał Keity zza "16" wybronił Mendy, a w dobitce Mane z bliskiej odległości ponownie górą był bramkarz Chelsea. Niesamowita podwójna obrona golkipera "The Blues"!

W 35. minucie w sytuacji sam na sam znalazł się Kai Havertz po ładnym prostopadłym podaniu. Jego strzał wybronił Caoimhin Kelleher, lecz i tak gracz Chelsea był na spalonym w momencie podania kilka chwil wcześniej.

W 39. minucie strzał Mounta po podaniu Haverta wybronił golkiper Liverpoolu. Trzy minuty później znowu dobra okazja dla Chelsea, lecz strzał Azpilicuety przeszedł nad poprzeczką bramki Liverpoolu.

W 45. minucie meczu Mason Mount dostał świetne podanie w pole karne, ale piłka po jego strzale przeszła tuż obok prawego słupka!

W pierwszej połowie nie oglądaliśmy bramek. Wynik pozostał sprawą otwartą!

Chelsea - Liverpool. Trwa druga połowa

Obie drużyny rozpoczęły drugą połowę bez zmian. W 48. minucie zrobiło się niebezpiecznie w polu karnym Liverpoolu, lecz zagranie Haverta na środek "16" nie znalazło adresata.

W 49. minucie spotkania Mohamed Salah przewrócił się w polu karnym, lecz sędzia nie odgwizdał "11". Chwilę później doskonała szansę na gola miał Mason Mount po precyzyjnym podaniu w "16". Gracz Chelsea w stuprocentowej sytuacji uderzył w słupek!

Edouard Mendy ucierpiał w 51. minucie po starciu z Mane. Pomoc medyczna udzielana była bramkarzowi Chelsea.

W 55. minucie Luis Diaz ładnie oszukał obrońców Chelsea, lecz jego strzał został ostatecznie zablokowany.

Cesar Azpilicueta nie był w stanie kontynuować spotkania z powodu kontuzji. Thomas Tuchel posłał w bój Reece Jamesa w 57. minucie spotkania.

Strzał Masona Mounta w 59. minucie bez najmniejszych problemów wyłapał Caoimhin Kelleher.