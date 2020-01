W 26. kolejce Championship Polacy rywalizowali ze zmiennym szczęściem. Huddersfield przegrało ze Stoke aż 2-5, a udział przy jednej ze straconych bramek miał Kamil Grabara. Z kolei Kamil Grosicki rozegrał 79. minut przeciwko Sheffield Wednesday, a jego Hull wygrało 1-0.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kamil Grabara wyśmiał powołania Jerzego Brzęczka. Wideo INTERIA.TV

26. kolejka Anglia - Championship

2020-01-01 16:00 | Stadion: John Smith's Stadium | Widzów: 21933 | Arbiter: J. Linington Huddersfield Town FC Stoke City FC 2 5 DO PRZERWY 0-1 S. Mounié 48' D. Batth 50' (samob.) S. Vokes 15' N. Powell 57' T. Campbell 66',70' L. Gregory 90'

Zarówno Huddersfield, jak i Stoke bronią się przed spadkiem. Dla obu drużyn bezpośrednie starcie było bardzo ważne. Piłkarze mieli tego świadomość i kibice oglądali aż sześć bramek.

Reklama

Presji nie udźwignął niestety Kamil Grabara, który popełnił błąd przy trzeciej bramce dla Stoke. Przy rzucie wolnym wyszedł do wrzutki i wypiąstkował piłkę. Zrobił to jednak tak niefortunnie, że futbolówka spadła pod nogami Tyrese’a Campbella, który zza pola karnego trafił do pustej bramki.

Później Campbell dołożył jeszcze jedno trafienie. Zwycięstwo przypieczętował jednak Lee Gregory, który w doliczonym czasie trafił do siatki.

Lepiej w nowy rok wszedł Kamil Grosicki. Polak niczym specjalnym się nie wyróżnił, ale jego Hull wygrało, dzięki trafieniu Jarroda Bowena. "Grosik" opuścił boisko w 79. minucie.

MP



2 5 Huddersfield Town FC Stoke City FC Butland Batth Lindsay Martins Indi Smith McClean Allen Clucas Powell Campbell 2 Vokes Grabara Brown Chalobah Gorenc Stankovič Schindler Simpson Bacuna Hogg O'Brien Ahearne-Grant Mounié SKŁADY Huddersfield Town FC Stoke City FC Kamil Grabara Jack Butland Jaden Brown 50′ (samob.) 50′ (samob.) Danny Batth Trevoh Chalobah 27′ 27′ Liam Lindsay Jon Gorenc Stankovič Bruno Martins Indi Christopher Schindler 80′ 80′ Tom Smith 59′ 59′ 74′ 74′ Danny Simpson James McClean Juninho Bacuna Joe Allen 23′ 23′ 71′ 71′ Jonathan Hogg Sam Clucas 65′ 65′ Lewis O'Brien 57′ 57′ 85′ 85′ Nick Powell 55′ 55′ Karlan Ahearne-Grant 66′, 70′ 66′, 70′ Tyrese Campbell 48′ 48′ Steve Mounié 15′ 15′ Sam Vokes REZERWOWI Joel Coleman Adam Davies Demeaco Duhaney Nathan Michael Collins Rarmani Edmonds-Green Stephen Ward 74′ 74′ Florent Hadërgjonaj Jordan Cousins Matty Daly Thomas Ince Josh Koroma Ryan Woods 71′ 71′ 82′ 82′ Fraizer Campbell 85′ 85′ 90′ 90′ Lee Gregory

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Championship