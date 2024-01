Wielka niespodzianka w Anglii. Gigant przegrał w półfinale z drugoligowcem

Przed przerwą "The Blues" powinni byli co najmniej doprowadzić do remisu, a jednak schodzili do szatni z wynikiem 0:1. Najpierw strzał z dystansu Moisesa Caicedo nieznacznie minął bramkę, a następnie antybohaterem pierwszej części gry "postanowił" zostać wspomniany Palmer. Najpierw nie wykorzystał fatalnego błędu bramkarza Toma Glovera i nie skierował piłki do odkrytej bramki, a następnie zmarnował kolejną sytuację z zaledwie kilku metrów.