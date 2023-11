Kompromitacja. Manchester United znów zdeklasowany na własnym stadionie

Manchester United rozgrywał to spotkanie na Old Trafford , ale już od pierwszych minut wydawało się jasne, że atut własnego boiska w tym spotkaniu nie odegra zbyt dużej roli. Podopieczni Erika ten Haga w tym sezonie na swoim terenie prezentują się bardzo źle - nie inaczej było w pucharowym spotkaniu ze " Srokami ".

Nic nie mogło uratować Manchesteru United. Kolejny blamaż

Po zmianie stron Erik ten Hag zdecydował się na kilka zmian. W pojedynczych momentach gra Manchesteru United zaczęła wyglądać lepiej, ale nie przełożyło się to na poprawę wyniku. Wręcz przeciwnie - w 61. minucie to Joe Willock z Newcastle zdobył gola na 3:0 . W tamtym momencie sytuacja gospodarzy wydawała się wręcz beznadziejna.

Cudu w końcówce na Old Trafford nie było. Manchester United ostatecznie przegrał z Newcastle United 0:3 i odpadł z EFL Cup na etapie 1/8 finału. "Czerwone Diabły" nie były jedynym wielkim klubem, który tego dnia pożegnał się z tymi rozgrywkami. Po porażce z West Ham United odpadł z nich także Arsenal .

Mecz ze "Srokami" zakończył się drugą z rzędu wysoką porażką u siebie Manchesteru United. W ostatniej kolejce Premier League "Czerwone Diabły" przegrały na Old Trafford 0:3 z "The Citizens" w derbach swojego miasta. Niepodważalna do niedawna posada Erika ten Haga w tygodnia na tydzień staje się coraz bardziej niestabilna.