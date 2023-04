Manchester City w finale FA Cup. Rola superstrzelca tym razem nie dla Haalanda

W półfinale Pucharu Anglii rozgrywanym pomiędzy Manchesterem City a Sheffield United niespodzianki nie było. Choć podopieczni Josepa Guardioli w pierwszej połowie mieli zaskakująco duże problemy z pokonaniem "The Blades", to ostatecznie udało im się pomyślnie wykonać swoje zadanie. Spotkanie dzięki dużo lepszej drugiej połowie zakończyło się ich pewnym zwycięstwem i to oni awansowali do finału najstarszych klubowych rozgrywek na świecie.