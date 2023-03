Haaland znowu to zrobił. Zupełny kosmos, City zmiażdżyło rywala [WIDEO]

Erling Haaland już od dawna uchodził za niezwykły talent, ale w bieżącej kampanii zdaje się przechodzić samego siebie. W ostatni wtorek odnotował on historyczny występ przeciwko RB Lipsk w Lidze Mistrzów, w którym zdobył aż pięć goli. Byłoby ich pewnie więcej, gdyby Pep Guardiola nie ściągnął Norwega z boiska.

22-latkowi decyzja menedżera z pewnością się nie spodobała, natomiast Katalończyk słusznie chciał oszczędzać siły swojego piłkarza. A to zaowocowało kolejnym niesamowitym występem w jego wykonaniu, tym razem w Pucharze Anglii.

Erling Haaland znów zachwycił! Trzy bramki i... na ławkę

Przeciwnikiem Manchesteru City w tych rozgrywkach było tym razem Burnley. "The Clarets" ostatnio radzili sobie całkiem nieźle w Championship, ale przeciwko " The Citizens " okazali się kompletnie rozbrojeni i bezradni. Ćwierćfinałowe starcie zakończyli porażką 0-6 i jak można się domyślać... udział Haalanda był tutaj znaczący.

To właśnie on otworzył wynik w 32. minucie. Rywale jeszcze nie zdążyli się otrząsnąć z tego ciosu, a on bardzo szybko, bo w minucie 35., podwyższył wynik. Po zmianie stron dołożył trzecie trafienie i Guardiola ponownie postanowił, że trzeba przystopować - zdjął gwiazdora z boiska w 63. minucie.