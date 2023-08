Leo Messi znów zrobił show. Inter Miami nigdy nie grał tak świetnie

Lionel Messi właśnie rozegrał swój trzeci mecz w Interze Miami . Do tej pory Argentyńczyk zdobył trzy gole i zanotował asystę. W spotkaniu 1/16 finału Leagues Cup dołożył kolejne dwa trafienia. Zespół z Florydy wygrał 3:1 , a w następnej rundzie zmierzy się z FC Dallas .

Inter Miami znów wygrywa, Leo Messi zachwycił kibiców

W pierwszej połowie Messi mógł zdobyć jeszcze jednego gola, ale piłka po jego strzale odbiła się od słupka. Po zmianie stron Inter Miami miał jeszcze rzut karny, ale do piłki podszedł nie Argentyńczyk, a Wenezuelczyk Josef Martinez. Był to gol na 2:1, ponieważ wcześniej Orlando doprowadziło do wyrównania.