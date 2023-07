David Beckham miał łzy w oczach. Nie mógł uwierzyć w to, co się stało

Leo Messi nie mógł wymarzyć sobie lepszego debiutu w Interze Miami. Argentyńczyk wraz ze swoim starym przyjacielem z FC Barcelona przyjacielem, Sergio Busquetsem , pojawił się na murawie w 54. minucie przy stanie 1:0 dla swojego zespołu. Jednak chwilę później rywale doprowadzili do wyrównania. Mistrz świata z 2022 roku miał więc okazję, aby wziąć ciężar spotkania na swoje barki i wykazać się już przy pierwszej okazji.

Messi wzruszył Beckhama. Ten moment zapamięta na długo

Moment, w którym Lionel Messi strzelił gola, był bardzo emocjonalny szczególnie dla Davida Beckhama. Były reprezentant Anglii od dawna marzył o sprowadzeniu do swojego klubu argentyńskiego gwiazdora. Kiedy ten zdobył zwycięską bramkę w debiucie, do oczu " Becksa " napłynęły łzy.

Wydaje się, że dla Interu Miami jest to dopiero początek drogi. Transfer Leo Messiego zmienił ten klub na zawsze i możliwe, że już niebawem dołączać do niego będą kolejne gwiazdy europejskiej piłki nożnej, które nie zdecydują się na przenosiny do Arabii Saudyjskiej. Oprócz Argentyńczyka i Sergio Busquetsa Inter Miami ogłosił ostatnio transfer innej legendy FC Barcelona, Jordiego Alby.