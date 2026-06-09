Andrzej Bargiel zaledwie kilka miesięcy temu trafił na nagłówki, kiedy jako pierwszy człowiek na świecie zjechał na nartach z Mount Everestu bez wspomagania dodatkowym tlenem. O wyczynie polskiego sportowca rozpisywały się wówczas media na całym świecie, a on sam przyznał, że było to jedno z tych doświadczeń, które zapamięta na długo.

Po dłuższej regeneracji 38-latek postanowił ponownie wyruszyć w góry. Jego celem jest Nanga Parbat, a więc szczyt o wysokości 8126 m n.p.m. w położony w Himalajach. Bargiel nie ograniczy się jednak jedynie do wejścia na szczyt - chce bowiem powtórzyć to, czego dokonał przed rokiem na najwyższej górze świata i zjechać z "Nagiej Góry" na nartach.

"Mam na to konkretny pomysł. Będziemy działać na ścianie Diamir. Mamy kilka wariantów, które chcemy przetestować. Wszystko będzie zależne od warunków narciarskich. To najlepsza ściana z punktu widzenia narciarstwa. Historycznie te zjazdy były na Nanga Parbat" - przekazał 38-latek podczas spotkania online z mediami (cytat za Przeglądem Sportowym).

Andrzej Bargiel nie jest pierwszym Polakiem, który planował zjechać na nartach z Nanga Parbat. Jako pierwsza chciała tego dokonać w 2024 roku Anna Tybor, jednak z powodu trudnych warunków pogodowych Polka i jej zespół musieli się wycofać. W 2025 roku jako pierwsi ludzie na świecie wyczynu tego dokonali Francuzi - Tiphaine du Perier i Boris Langenstein. Jeśli więc Bargielowi uda się zjechać na nartach z himalajskiego szczytu, będzie on pierwszym Polakiem i zarazem trzecim człowiekiem na świecie.

Andrzej Bargiel od lat dumnie reprezentuje Polskę w górach

Bargiel w swoim CV ma naprawdę wiele imponujących osiągnięć. W 2015 roku jako pierwszy człowiek w historii dokonał zjazdu na nartach z Broad Peak, trzy lata później powtórzył ten sam wyczyn na K2 (także jako pierwszy). Bez wątpienia jednak największe wrażenie robi to, czego Polak dokonał we wrześniu 2025 roku - wówczas jako pierwszy człowiek w historii zjechał na nartach z wierzchołka Mount Everestu bez użycia dodatkowego tlenu.

Sukcesy Bargiela zostały docenione w kraju. W 2015 roku odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi przez Andrzeja Dudę za zasługi dla rozwoju polskiego skialpinizmu oraz za promowanie Polski w świecie, a dekadę później otrzymał Odznakę Honorową "Bene Merito" z rąk wicepremiera Radosława Sikorskiego.

Andrzej Bargiel Materiał prasowy materiały prasowe

Andrzej Bargiel BEATA ZAWRZEL / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP

Andrzej Bargiel na K2 Marek Ogień materiały prasowe





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