Polak szykuje się na kolejne wyzwanie. Chce dokonać tego jako trzeci człowiek na świecie

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Andrzej Bargiel po historycznym wyczynie na Mount Evereście nie zamierza się zatrzymywać - po kilkumiesięcznej przerwie Polak wraca w góry i to nie byle gdzie, bo jego celem znów będą Himalaje. Tym razem 38-latek zamierza zjechać na nartach z Nanga Parbat. Wyczyn ten do tej pory udał się jedynie dwóm Francuzom.

Andrzej Bargiel
Andrzej BargielPolska PressEast News

Andrzej Bargiel zaledwie kilka miesięcy temu trafił na nagłówki, kiedy jako pierwszy człowiek na świecie zjechał na nartach z Mount Everestu bez wspomagania dodatkowym tlenem. O wyczynie polskiego sportowca rozpisywały się wówczas media na całym świecie, a on sam przyznał, że było to jedno z tych doświadczeń, które zapamięta na długo.

Po dłuższej regeneracji 38-latek postanowił ponownie wyruszyć w góry. Jego celem jest Nanga Parbat, a więc szczyt o wysokości 8126 m n.p.m. w położony w Himalajach. Bargiel nie ograniczy się jednak jedynie do wejścia na szczyt - chce bowiem powtórzyć to, czego dokonał przed rokiem na najwyższej górze świata i zjechać z "Nagiej Góry" na nartach. 

"Mam na to konkretny pomysł. Będziemy działać na ścianie Diamir. Mamy kilka wariantów, które chcemy przetestować. Wszystko będzie zależne od warunków narciarskich. To najlepsza ściana z punktu widzenia narciarstwa. Historycznie te zjazdy były na Nanga Parbat" - przekazał 38-latek podczas spotkania online z mediami (cytat za Przeglądem Sportowym).

Andrzej Bargiel nie jest pierwszym Polakiem, który planował zjechać na nartach z Nanga Parbat. Jako pierwsza chciała tego dokonać w 2024 roku Anna Tybor, jednak z powodu trudnych warunków pogodowych Polka i jej zespół musieli się wycofać. W 2025 roku jako pierwsi ludzie na świecie wyczynu tego dokonali Francuzi - Tiphaine du Perier i Boris Langenstein. Jeśli więc Bargielowi uda się zjechać na nartach z himalajskiego szczytu, będzie on pierwszym Polakiem i zarazem trzecim człowiekiem na świecie.

Polka w elitarnym gronie. Obok niej Serena Williams

Andrzej Bargiel od lat dumnie reprezentuje Polskę w górach

Bargiel w swoim CV ma naprawdę wiele imponujących osiągnięć. W 2015 roku jako pierwszy człowiek w historii dokonał zjazdu na nartach z Broad Peak, trzy lata później powtórzył ten sam wyczyn na K2 (także jako pierwszy). Bez wątpienia jednak największe wrażenie robi to, czego Polak dokonał we wrześniu 2025 roku - wówczas jako pierwszy człowiek w historii zjechał na nartach z wierzchołka Mount Everestu bez użycia dodatkowego tlenu. 

Sukcesy Bargiela zostały docenione w kraju. W 2015 roku odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi przez Andrzeja Dudę za zasługi dla rozwoju polskiego skialpinizmu oraz za promowanie Polski w świecie, a dekadę później otrzymał Odznakę Honorową "Bene Merito" z rąk wicepremiera Radosława Sikorskiego.

O tym projekcie żony Bargiela wie niewielu. Tworzyła go z Wieniawą, w jeden dzień straciły wszystko

Alpinista w niebieskim kombinezonie wspinający się po stromym, ośnieżonym zboczu góry, z nartami przymocowanymi do plecaka, otoczony rozległym, górskim krajobrazem pełnym śniegu i lodu, przy słonecznej pogodzie.
Andrzej BargielMateriał prasowymateriały prasowe
Andrzej Bargiel
Andrzej BargielBEATA ZAWRZEL / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFPAFP
Andrzej Bargiel na K2
Andrzej Bargiel na K2Marek Ogieńmateriały prasowe


Nikola Grbić: Chcę dać okazję do gry wszystkim. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja