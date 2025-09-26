O Andrzeju Bargielu znów zrobiło się głośno. Wszystko za sprawą osiągnięcia z ostatnich dni. Jako pierwszy człowiek wszedł na Mount Everest i zjechał z jego szczytu na nartach, do wysokości bazy (ok. 5364 m n.p.m.). Co więcej, zrobił to bez użycia tlenu.

Do tego wyczynu Andrzej Bargiel przygotowywał się latami. Chciał zjechać ze szczytu Mount Everest już w 2019 roku, jednak wówczas plany zepsuła lodowa bryła zwana serakiem, która zawisła nad lodowcem Khumbu. Później zamierzał dokonać tej przełomowej rzeczy w 2022 roku, jednak wtedy pojawiła się groźna dla życia śnieżyca. I jak to się mówi, "do trzech razy sztuka", bowiem za trzecim podejściem, właśnie tym ostatnim, Bargielowi udało się wykonać swoją misję.

Nie jest to pierwsze tego typu osiągnięcie polskiego skialpinisty. W 2013 roku, jako pierwszy Polak w historii zjechał z centralnego wierzchołka chińskiej Shiszapangmy. Rok później ustanowił rekordowy czas wejścia i zjazdu z Manaslu (21 godzin i 14 minut). Z kolei w 2018 roku Bargiel został pierwszym człowiekiem w historii, który wykonał pełny zjazd na nartach.

Oto żona Andrzeja Bargiela. Tworzyła biznes z Julią Wieniawą

Andrzej Bargiel ma pełne wsparcie w swojej żonie, Romie Janocie-Bargiel. Para wzięła ślub w 2023 roku. Jak się okazuje, jest to dobra znajoma aktorki i piosenkarki Julii Wieniawy.

Żona skialpinisty zajmuje się projektowaniem mody. Prowadzi nawet własny sklep internetowy pod adresem romayanota.com, gdzie sprzedaje płaszcze szyte w Polsce. Swego czasu tworzyła biznes ze wspomnianą Julią Wieniawą. Była to ekskluzywna marka odzieżowa Lemiss.

No właśnie... była. Bowiem, w październiku 2022 roku doszło do dramatu. W magazynie marki na warszawskim Żoliborzu wybuchł pożar.

Dramatyczny koniec przedsięwzięcia Wieniawy i żony Bargiela

Jak informował portal shownews.pl w lipcu 2023 roku, pożar wybuchł w październiku 2022 roku. Firma Lemiss, należąca do Julii Wieniawy i Romy Janoty-Bargiel, poinformowała o tym dramatycznym wydarzeniu swoich klientów. W komunikacie zawarto, że chwilowo zostają zawieszone wysyłki odzieży. Wyrażono też nadzieję na szybki powrót do pracy.

Mijały miesiące, a o wznowieniu działalności nic nie było słychać. Pod wpisami na instagramie widać było komentarze od rozwścieczonych klientów, którzy domagali się zwrotów pieniędzy czy wymian rozmiarów. Nie mogli też nawiązać kontaktu z obsługą. W końcu dziennikarze shownews.pl postanowili przejść się do magazynu, który uległ spaleniu w pożarze. Zobaczyli świecący pustkami budynek, a także tabliczkę z napisem "Uwaga, wstęp wzbroniony. Budynek grozi zawaleniem".

W końcu na stronie internetowej Lemiss pojawiło się oświadczenie o treści: "Miło widzieć Cię tu ponownie. W wyniku pożaru sprzedaż naszego asortymentu jest częściowo wstrzymana. Zapraszamy do zakładki akcesoria/czapki, gdzie znajdziecie nasze jesienno-zimowe nowości. Bardzo przepraszamy za utrudnienia". Dziś jednak, wpisując adres lemiss.eu pojawia się, że domena jest na sprzedaż.

Serwis Plejada skontaktował się z mamą i menedżerką Julii Wieniawą, panią Martą. Wydała ona krótki komunikat, który wskazuje na to, że przyszłość marki jest już przesądzona:

- Magazyn Lemiss został całkowicie zniszczony wskutek nieszczęśliwego wypadku, jakim był pożar. Kolekcja nie została jednak wznowiona, a planami na przyszłość na ten moment nie mogę się podzielić. Nasi klienci, jeśli potrzebują naszego wsparcia, kontaktują się z nami poprzez oficjalny adres mailowy - powiedziała Marta Wieniawa-Narkiewicz.

