W czwartek 30 lipca na Broad Peak doszło do tragicznych wydarzeń, o których świat jeszcze długo nie zapomni. Potężna lawina zaskoczyła 10-osobową grupę wspinaczy, której dowodził doświadczony Nirmal Purja. Wkrótce potem firma Elite Exped poinformowała o śmierci wszystkich członków ekspedycji. "Dziś z głębokim smutkiem i ogromnym bólem serca potwierdzamy, że Nirmal "Nimsdai" Purja tragicznie zginął w wyniku lawiny na Broad Peak. Otrzymaliśmy również potwierdzenie, że pozostali członkowie wyprawy niestety nie przeżyli" - mogliśmy przeczytać w oficjalnym komunikacie.

W poniedziałek przekazano, że ratownikom udało się odnaleźć ciała wszystkich alpinistów i rozpoczęto przygotowania do przetransportowania ofiar do tzw. Japońskiego Obozu. Niestety, pojawiły się pewne komplikacje. Ciała Nirmala Purji, Wanga Zhonga i Nimy Sherpy znajdowały się bowiem na trudnym technicznie stoku, przez co służby miały do nich utrudniony dostęp. Zdecydowano się więc skorzystać z pomocy śmigłowca z systemem z długą liną.

Akcja ratowników na Broad Peak zakończona. Ciała czterech ofiar sprowadzono do bazy

W środę 5 sierpnia Alpine Club of Pakistan przekazał nowe informacje ws. akcji ratowników na Broad Peak. Potwierdzono, że ciała Nirmala Purji, Zhong Wang, Nimy Sherpy i Kilu Sherpy zostały przetransportowane do bazy.

"W imieniu Alpine Club of Pakistan z wielkim smutkiem ogłaszam, że po wyjątkowo trudnej i technicznie wymagającej akcji ratunkowej na Broad Peak, ciała Nirmala Purji, Zhong Wanga, Nimy Sherpy i Kilu Sherpy zostały pomyślnie wydobyte i bezpiecznie dotarły do bazy. Składam serdeczne podziękowania oddanemu zespołowi ratunkowemu, kierowanemu przez Mingmę G, wspieranemu przez Sirbaza Khana, Abida Baiga, Sherbaza, a także Dipen Gurunga i Pembę Chhewanga Sherpę, których odwaga, profesjonalizm i bezinteresowne zaangażowanie umożliwiły tę akcję ratunkową w niezwykle trudnych warunkach" - przekazał prezydent Alpine Club of Pakistan w oficjalnym komunikacie.

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Nirmal Purja, znany również jako Nims, zyskał sławę w 2019 roku, kiedy wspiął się na wszystkie 14 szczytów świata o wysokości powyżej 8000 m n.p.m. w ciągu 189 dni, bijąc poprzedni rekord o ponad siedem lat. Wcześniej został odznaczony przez królową Elżbietę II Orderem Imperium Brytyjskiego (MBE) w stopniu Członka Orderu za wybitną służbę wojskową jako żołnierz brytyjskich sił specjalnych.



