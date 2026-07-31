Nirmal Purja zaginął w Himalajach. Trwa akcja ratunkowa, nadajnik GPS daje nadzieję

Koszmar grupy próbującej zdobyć szczyt rozpoczął się w czwartek. Opinia publiczna o dramacie dowiedziała się za sprawą komunikatu Pakistańskiego Klubu Alpinistycznego. "Otrzymaliśmy budzące głębokie zaniepokojenie doniesienia o lawinie, która około południa uderzyła w grupę alpinistów na Broad Peak (8 047 m) w paśmie górskim Karakorum" - przekazalno w mediach społecznościowych. Wraz z każdą kolejną godziną nadchodziły kolejne szczegóły.

Wśród osób, które ucierpiały w wyprawie organizowanej przez Elite Expeed jest Nirmal Purja. Niestety nie ma obecnie kontaktu z żadnym z jej uczestników. Na portalu The Tourism Times dostępna jest natomiast lista zaginionych. Poza Nepalczykiem znajdują się na niej: Yukta Gurung, Nima Sherpa, Gyalu Sherpa, Nwang Thendu Sherpa, Kili Pemba Sherpa, Sohail Sakhi, Mallory Geis, Nadhira Al Harthy, Wang Zhong.

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Dramat podczas wyprawy z udziałem Nirmalu Purji. Szukają zaginionych osób

W akcji są już wyspecjalizowane służby, wykorzystują one chociażby helikoptery. Tuż po godzinie 9:00 pojawiły się wieści o znalezieniu czterech ciał. Tożsamość ofiar pozostaje niepotwierdzona. "Podgląd z trackera Nirmala Purii obrazuje skalę lawiny. W ciągu ostatnich godzin urządzenie zarejestrowało niewielkie ruchy, ale niestety mogą to być jedynie błędy związane z przesyłem sygnału w wysokogórskim terenie" - opisuje polski portal "wspinanie.pl".

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"O 06:18 [czasu lokalnego] zauważyliśmy ruch. Wydaje się, że [Purja] żyje, jest przytomny i czeka na pomoc" - poinformował w temacie słynnego Nepalczyka Mingma David Sherpa, współzałożyciel Elite Expeed, czyli agencji organizującej wyprawę. Wszyscy z niecierpliwością wyczekują więc pozytywnych informacji związanych z gwiazdą alpinizmu.

43-latek jest prawdziwą legendą. Zdobył aż 14 ośmiotysięczników w miej niż dwieście dni. Docenił go za to Netflix, produkcją "14 szczytów: Nie ma rzeczy niemożliwych". Azjata został zarazem jej narratorem.





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