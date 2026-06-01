Panthers Wrocław zatrzymani. Pierwsza porażka w sezonie [WIDEO]
Panthers Wrocław ponieśli porażkę 23:42 z Vienna Vikings, finalistami ubiegłorocznej edycji Europejskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego, w swoim drugim meczu AFLE. W kolejnym starciu zmierzą się z Paris Lights. Zobacz skrót meczu.
W hitowym meczu drugiej serii AFLE, rozegranym na Stadionie Olimpijskim, futboliści z Wrocławia przegrali z austriacką drużyną 23:42. Kolejna okazja do zwycięstwa już w sobotę, 6 czerwca - kibice będą mogli śledzić następne spotkanie AFLE, w którym Panthers Wrocław zmierzą się z Paris Lights.
Przebieg meczu można zobaczyć w załączonym powyżej materiale wideo.
Vienna Vikings - Panthers Wrocław 42:23 (6:5, 20:12, 7:0, 9:6).