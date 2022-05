Wisła Kraków. Jerzy Brzęczek: Frustracja kibiców jest zrozumiała. Wideo WIDEO |

- Rozumiem to, co wydarzyło się po naszym powrocie z Radomia. Wszyscy jesteśmy świadomi tego, że ta frustracja kibiców jest jak najbardziej zrozumiała i na pewno musimy być przygotowani na to, że kibice nie będą nas dopingować w sensie miłych słów - przyznaje Jerzy Brzęczek, trener Wisły Kraków.