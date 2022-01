Jacek Tascher dla Interii: To nie są zwykłe rajtuzy. Wideo WIDEO |

- Te rajtuzy o których pisał były prezes PZŁF to nie są zwykłe rajtuzy, kosztują 150 zł. No, ale w takiej wiadomości wyglądało to dobrze.. Nasi zawodnicy są dobrze zaopiekowani, a po podpisaniu nowej umowy sponsorskiej z PGE warunki przygotowań do kolejnych zawodów będą dla nich jeszcze lepsze - mówi w rozmowie z Interią Jacek Tascher, prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego. Pod koniec grudnia poprzedni prezes związku zarzucił obecnym władzom, że za medale mistrzostw Polski najlepsi polscy łyżwiarze figurowi otrzymali tylko rajstopy i ochraniacze.