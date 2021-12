Przemysław Saleta dla Interii: Covid zmienił reguły gry. Wideo WIDEO |

- Wróciłem do treningów po pięciu miesiącach. Miałem różne problemy, między innymi te związane z Covidem. Nie chciałbym demonizować, ale naprawdę trzeba uważać. Ta choroba zmieniła zasady gry na świecie - mówi Przemysław Saleta. W rozmowie z Interią odnosi się też m.in do doniesień tabloidów o nowej miłości oraz do tego, czy ma zamiar wrócić do walk w ringu.