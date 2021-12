Artur Szpilka dla Interii: Wrócę, ale na 99% to nie będzie boks. Wideo WIDEO |

- Nigdy nie powiedziałem, że zakończyłem karierę bokserską i pewnie do boksu jeszcze wrócę, ale na razie nie mam głodu, żeby do niego wracać. Jak go złapię to wrócę a jak nie to nie. Moją pierwszą walką po powrocie na 99% nie będzie walka bokserska. To będzie najprawdopodobniej pojedynek w MMA z bokserem - zdradza w rozmowie ze Zbigniewem Czyżem Artur Szpilka.