Tenis. Urszula Radwańska dla Interii: Nie lubimy z Agnieszką karpia. Wideo WIDEO |

- Święta Bożego Narodzenia to dla nas zawsze wyjątkowy czas. Gdy w tenisa grała jeszcze siostra Agnieszka, to mimo obowiązków zawsze staraliśmy się w gronie rodzinnym spędzać razem Wigilię. Wkrótce potem musieliśmy już wylatywać do Australii. Do dziś nie lubimy karpia i zastępujemy go inną rybą (śmiech) - opowiada w rozmowie z Interią o tym jak wyglądają Święta Bożego Narodzenia w rodzinie Radwańskich młodsza z tenisistek Urszula.