Legia-Spartak. Wojciech Kowalewski dla Interii: Spartak jest pewny siebie. Wideo WIDEO |

- Podczas konferencji prasowej Spartaka Moskwa zarówno jego kapitan Georgiy Dzhikiya jak i trener Rui Vitoria prezentowali dużą pewność siebie. To jest wielki klub i na pewno Spartak przyjechał do Warszawy z jednym celem, odniesieniem zwycięstwa i awansem do kolejnej rundy - mówi w rozmowie z Interią były bramkarz Legii Warszawa i Spartaka Moskwa Wojciech Kowalewski.