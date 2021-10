Ekstraklasa. Legia Warszawa. Marek Gołębiewski: Mamy plagę kontuzji środkowych obrońców. Wideo WIDEO |

- Mamy plagę kontuzji wśród środkowych obrońców. Do tego trzeba dmuchać i chuchać na Mateusza Wieteskę i Artura Jędrzejczyka, bo mają za sobą w tym sezonie już bardzo dużo meczów. W niedzielę spodziewam się Pogoni Szczecin chcącej grać w piłkę. Co do mojego debiutu na ławce trenerskiej e Ekstraklasie to jestem pozytywnym gościem i mam nadzieje, że kibice dadzą mi wsparcie - mówi przed meczem Legia Warszawa-Pogoń Szczecin trener mistrzów Polski Marek Gołębiewski.