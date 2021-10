Puchar Polski. Świt-Legia. Marek Gołębiewski: To dla mnie finał Ligi Europy. Wideo WIDEO |

- Dla mnie mecz ze Świtem Szczecin to jak finał Ligi Europy i powiedziałem to piłkarzom. Czy oni się źle prowadzą? Wiele rzeczy można powiedzieć, ale na pewno nie to. Wiele słyszałem też o słynnych grupach w zespole, nic mi jednak nie wiadomo, żeby takowe były. Proszę mi wierzyć to są profesjonaliści i wiedzą, gdzie grają - mówi nowy trener Legii Warszawa Marek Gołębiewski.