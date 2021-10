Izabela Małysz dla Interii: Adam nauczy się tańczyć? Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Adam mówi, że sam chętnie by się nauczył tańczyć. Jeśli tylko czas na to pozwoli, to kto wie. Obecnie przebywa z kadrą skoczków na zgrupowaniu w Zakopanem przed mistrzostwami Polski - mówi w rozmowie z dziennikarzem Interii Zbigniewem Czyżem Izabela Małysz, żona Adama Małysza, uczestniczka 12. edycji Tańca z Gwiazdami w Telewizji Polsat.