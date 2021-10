Piłka nożna. Stefan Majewski dla Interii: Czasami mogę coś podpowiedzieć trenerom. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Jakie cele postawił przede mną właściciel Cracovii profesor Janusz Filipiak? Między innymi chciałbym czasem się podzielić wiedzą jaką posiadam z trenerami kolegami. To nie znaczy, że oni coś źle robili, ja mam czasem inne spojrzenie, mogę im coś podpowiedzieć i mam nadzieję, że ta współpraca będzie się dobrze układała. Pierwszy zespół Cracovii gra obecnie bardzo dobrze. Moim zadaniem jest zorganizowanie jak najlepszej pracy dla trenera Probierza i zapewnić mu to co on chce - mówi w rozmowie z dziennikarzem Interii Zbigniewem Czyżem nowy dyrektor sportowy Cracovii Stefan Majewski.