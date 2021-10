Reprezentacja Polski. Piotr Szefer dla Interii: Sprawa obywatelstwa dla Casha u Wojewody Mazowieckiego. Wideo WIDEO |

- Wniosek Mattiego Casha w sprawie nadania mu obywatelstwa polskiego jest obecnie procedowany u Wojewody Mazowieckiego. Mogę potwierdzić, że na prośbę selekcjonera Paulo Sousy prezes PZPN Cezary Kulesza spotkał się z Prezydentem Andrzejem Dudą, aby spojrzał łaskawie na sprawę, gdy trafi już do niego - mówi w rozmowie z dziennikarzem Interii Zbigniewem Czyżem Piotr Szefer, dyrektor biura zarządu PZPN. Tu nie chodzi o żadne naciski, ale o to, że jeśli wszystkie formalności zostaną spełnione, to, żeby obywatelstwo Mattiemu Cashowi zostało nadane najszybciej jak to jest możliwe - dodaje.