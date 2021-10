Legia - Lech. Maciej Skorża: Straciłem dwa lata życia. WIDEO WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Legia - Lech 0-1. Gola na wagę zwycięstwa strzelił Mikael Ishak.



Niewykorzystany rzut karny w doliczonym czasie gry przez Mikaela Ishaka kosztował mnie dwa lata życia. Ale w dalszym ciągu to on będzie podchodził do wykonywania jedenastek - mówi trener Lecha Poznań Maciej Skorża.