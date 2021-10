Piłka nożna. Piotr Gliński dla Interii: Żaden związek nie powinien się bać podsłuchów. Wideo WIDEO |

Nie wiem, czy to ktoś poważny, czy niepoważny robił, natomiast każdy związek jest transparentny i nie może bać się podsłuchów. To jest praca publiczna i praca dla dobra publicznego - mówi w rozmowie z Interią Piotr Gliński. Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zapytany został także przez naszego dziennikarza Zbigniewa Czyża o wybór nowych selekcjonerów w reprezentacjach siatkarskich naszego kraju. Mniej więcej wiadomo w jakim kierunku to idzie i myślę, że to jest właściwy kierunek - dodał.