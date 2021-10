El. MŚ. Robert Lewandowski: Musimy dużo poprawić. Wideo WIDEO |

Jeśli myślimy o dobrym wyniku z Albanią, to patrząc na nasz pierwszy mecz z nimi w Warszawie jest wiele do poprawy - powiedział na konferencji prasowej rozpoczynającej zgrupowanie reprezentacji przed meczami w eliminacjach do mistrzostw świata z San Marino i Albanią Robert Lewandowski, kapitan "Biało-Czerwonych".