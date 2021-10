Siatkówka. Reprezentacja Polski w siatkówce U-21 wróciła z medalami do kraju. Jakub Kraut i Igor Gniecki dla Interii. Wideo WIDEO |

Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn do lat 21 wróciła z mistrzostw świata do kraju. Polacy na parkietach Włoch i Bułgarii wywalczyli brązowy medal. Na lotnisku Chopina w Warszawie czekało na nich gorące powitanie. Następcom Bartosza Kurka i Wilfredo Leona pogratulował nowy prezes PZPS Sebastian Świderski. My rozmawialiśmy z Jakubem Krautem i Igorem Gnieckim.