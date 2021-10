El. MŚ. Paulo Sousa o pożegnaniu Fabiańskiego i powołaniu dla Casha. Wideo WIDEO |

O idei pożegnania z kadrą Łukasza Fabiańskiego powiedział mi pierwszy były prezes PZPN Zbigniew Boniek. Poparłem ją, przychylił się do niej również obecny szef związku Cezary Kulesza. Bez wątpienia Fabiańskiemu się to należy. Co do ewentualnego powołania do kadry dla Matty Casha, to póki co nie ma on jeszcze obywatelstwa polskiego. Skupiamy się na piłkarzach, których mamy do dyspozycji - powiedział na konferencji prasowej rozpoczynającej zgrupowanie reprezentacji Polski przed meczami z San Marino i Albanią Paulo Sousa.