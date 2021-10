Liga Europy. Legia-Leicester (1-0). Michniewicz odpowiada Interii: To było jak 12 rund w wadze ciężkiej. Wideo WIDEO |

Czy musiałem mobilizować piłkarzy przed meczem z Leicester? Tak, robię to zawsze, nawet jak jechaliśmy na mecz Pucharu Polski z Wigrami Suwałki. Ale przeciwko Leicester to była inna mobilizacja. Tutaj musieliśmy pójść w drugą stronę. Powiedziałem zawodnikom przed meczem, że to spotkanie może wyglądać jak pojedynek 12. rundowy w wadze ciężkiej, że będą musieli potrafić także przyjąć ciosy - odpowiedział na pytanie dziennikarza Interii po meczu 2. kolejki w Lidze Europy Legia-Leicester City (1-0) trener mistrza Polski Czesław Michniewicz.