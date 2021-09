Legia-Leicester 1-0. Artur Jędrzejczyk: Nie jestem zaskoczony liderowaniem w Lidze Europy. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Nie jestem zaskoczony, że po dwóch meczach w Lidze Europy jesteśmy liderem w swojej grupie. Już w Moskwie pokazaliśmy jak potrafimy grać i przeciwko Leicester tylko to potwierdziliśmy. Fajnie to wygląda. Teraz musimy to przełożyć na Ekstraklasę - powiedział na konferencji prasowej po meczu Legia-Leicester City (1-0) w Lidze Europy kapitan Legii Artur Jędrzejczyk.