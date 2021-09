Siatkówka. Sebastian Świderski zdradził nazwisko selekcjonera kadry siatkarzy!? Wideo WIDEO |

- Chciałbym, żeby Nikola Grbić dobrał sobie sztab szkoleniowy. Nie rozmawiałem jeszcze z Michałem Winiarskim, ale chciałbym, aby znalazł się w tym sztabie. Co do kadry kobiet, to chciałbym powołać komisję, która pomoże mi w wyborze nowego selekcjonera. W tym sztabie znajdzie się najpewniej m.in Aleksandra Jagiełło, mam zamiar także do niego powołać "Złotka" czyli nasze wybitne reprezentantki - powiedział podczas briefingu prasowego nowy prezes PZPS Sebastian Świderski.