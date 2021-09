PKO Ekstraklasa. Legia-Raków (2-3). Marek Papszun: Musimy dokładać cegiełkę do cegiełki. Wideo WIDEO |

Musimy dokładać cegiełkę do cegiełki ale nie możemy dziś powiedzieć, że walczymy z Legią i Lechem o mistrzostwo Polski choć oczywiście w piłce nożnej wszystko jest możliwe. Co do meczu z Legią to wygrać w Warszawie zawsze jest bardzo trudno. To zwycięstwo jest dla nas tym cenniejsze bo mieliśmy problemy kadrowe - powiedział na konferencji prasowej po meczu Legia-Raków (2-3) trener wicemistrza Polski Marek Papszun.