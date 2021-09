El. MŚ. Polska-Anglia. Jakub Kwiatkowski: Decyzja w sprawie Zielińskiego we wtorek. Wideo WIDEO |

W poniedziałkowym wyrównawczym treningu wzięło udział trzynastu zawodników. Na bocznym boisku Legii Warszawa trenowali ci, którzy w niedzielę w San Marino nie zagrali lub wystąpili w niepełnym wymiarze czasowym. W zajęciach wzięli udział Piotr Zieliński i Bartosz Bereszyński. Decyzja co do pierwszego, czy zagra w środę z Anglią zapadnie we wtorek. Uraz Bereszyńskiego jest drobny i powinien być do dyspozycji selekcjonera Paulo Sousy - mówi Interii rzecznik prasowy Polskiego Związku Piłki Nożnej i manager reprezentacji Polski Jakub Kwiatkowski.