Legia Warszawa walczy o kolejne miliony związane z ewentualnym awansem do fazy grupowej Ligi Europy. Za awans do tych rozgrywek może uzyskać 21 milionów złotych. Jest już pewna 16-stu, jeśli na jesieni zagra w Lidze Konferencji, do której awans już sobie zapewniła. Początek dzisiejszego meczu Legia Warszawa-Slavia Praga i relacji tekstowej w Interii o godz. 21. Ze stadionu przy Łazienkowskiej Zbigniew Czyż.