Bogdan Wenta: Celem Korony jest awans do Ekstraklasy.

Od roku, od kiedy miasto Kielce przejęło pakiet większościowy Korony Kielce pracujemy nad naprawą klubu. Przygotowujemy pierwszy zespół piłki nożnej do celu jakim jest awans do Ekstraklasy. On da nam także inną perspektywę ekonomiczną. Chcemy awansować do najwyższej klasy rozgrywkowej. W naszym przypadku jednak celem jest nie tylko sukces sportowy ale też wiarygodność - mówi Interii Bogdan Wenta, prezydent Kielc.