Piotr Świerczewski dla Interii: Sousa to słaby trener. Wideo

Piotr Świerczewski dla Interii: Sousa to słaby trener.

Życzę naszej reprezentacji jak najlepiej, ale ja nie wierzę w Paulo Sousę. Zasięgnąłem też języka w Bordeaux gdzie trenował i powiedzieli mi, że to słaby trener. Zdziwiłem się, że został selekcjonerem reprezentacji Polski. Gdybyśmy we wrześniu stracili jakiekolwiek szanse na awans na mundial to byłbym za tym, żeby już wtedy się z nim pożegnać, bo nie będzie na co czekać. Niech nowy trener przygotowuje sobie drużynę - mówi Interii Piotr Świerczewski, były reprezentant Polski.