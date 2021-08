Vital Heynen: Spaliliśmy nasze myśli w koszu. Wideo WIDEO |

Rozdział igrzysk olimpijskich w Tokio jest już dla nas zamknięty. W pierwszym dniu zgrupowania w Spale spisaliśmy wszyscy swoje myśli i to co było złe na kartkach. Rozwiesiliśmy je w sali, a następnie włożyliśmy do kosza. Potem kapitan Michał Kubiak spalił ich zawartość. Teraz możemy rozmawiać tylko o czekających nas mistrzostwach Europy. O tym co było na igrzyskach możemy porozmawiać, ale dopiero po Euro - takie krótkie przemówienie wystosował do dziennikarzy Vital Heynen, selekcjoner reprezentacji Polski siatkarzy podczas zgrupowania w Spale. Dziennikarze otrzymali zakaz rozmów z siatkarzami o igrzyskach w Tokio.