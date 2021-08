Tokio 2020. Robert Korzeniowski dla Interii: Anita Włodarczyk mierzy się ze sportową wiecznością. Wideo WIDEO |

To co zrobiła Anita Włodarczyk to zmierzenie się ze sportową wiecznością. To jest historia, to są salony. Nasz dorobek medalowy na ten moment jest dobry. Nie popadajmy w medalomanię - mówi Interii Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym, ekspert Eurosportu.