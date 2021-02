Polka zapowiada atak szczytowy na K2 (POLSAT SPORT). Wideo WIDEO |

Magdalena Gorzkowska, która przebywa pod szczytem K2 w Karakorum, zapowiada atak na wierzchołek. Na horyzoncie okno pogodowe i postanowiliśmy je wykorzystać. Dzisiaj wyruszamy z bazy do obozu pierwszego, jutro idziemy do obozu drugiego i w nocy z 4 na 5 lutego będziemy atakować szczyt, także praktycznie z obozu drugiego z przerwą w obozie trzecim idziemy prosto na wierzchołek i najważniejsze to zejść - powiedziała Polka.