Szczere wyznanie łyżwiarki Jeleny Radionowej. Kiedyś chciała wyglądać jak Barbie. Wideo WIDEO |

Jelena Radionowa to była już łyżwiarka figurowa. Karierę zakończyła we wrześniu bieżącego roku z powodu kontuzji pleców. Do największych osiągnięć Rosjanki należą brązowy medal mistrzostw świata i dwa srebrne krążki mistrzostw Europy. Rosjanka zdradziła, że myślała kiedyś o radykalnej zmianie swojego wyglądu