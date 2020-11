Radosław Majdan dla Interii: Jestem bardzo szczęśliwym, niewyspanym człowiekiem. Wideo WIDEO |

Nasz Henio skończy wkrótce pół roku. Pierwszy miesiąc był bardzo ciężki, spałem, maksymalnie po trzy, cztery godziny. Teraz jest już lepiej. Ta energia, która jednak od niego bije absolutnie wszystko rekompensuje. Kiedy mam problemy, to świadomość powrotu do domu i spotkania się z dzieckiem wszystko mi wynagradza. Jeśli chodzi o zdrowie, to póki co jest już dobrze po zakażeniu koronawirusem. Za trzy miesiące muszę jednak przejść dodatkowe badania płuc - mówi w rozmowie z Interią były reprezentant Polski, ekspert Canal+ Sport Radosław Majdan.