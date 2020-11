Strzelnica Navala: Jak Zbigniew Boniek poradził sobie z bronią palną? (POLSAT SPORT). WIDEO WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

W stałym punkcie programu "Strzelnica Navala" były operator JW GROM poddaje gwiazdy polskiego sportu próbom strzelania na czas z pistoletu i karabinu. Jako pierwszy swoje umiejętności strzeleckie zademonstrował prezes PZPN Zbigniew Boniek. Czy zaimponował podobną formą do tej, którą prezentował w przeszłości na piłkarskich boiskach? Trzeba przyznać, że zawiesił poprzeczkę naprawdę wysoko! Emocje wzrosły również ze względu na wyczyn, przez który "Naval" porównał go do Janka Kosa z kultowego serialu "Czterej Pancerni".