Liga Europejska. Niesamowity konkurs rzutów karnych w meczu Rio Ave - AC Milan. Wideo

Portugalskie Rio Ave, z Pawłem Kieszkiem w bramce, rywalizowało z Milanem o awans do fazy grupowej Ligi Europy. W konkursie rzutów karnych doszło nawet do tego, że "jedenastki" wykonywali bramkarze. Ostatecznie polski bramkarz nie wykorzystał karnego, za to zdołał obronić jeden strzał rywali. Długa seria rzutów karnych zakończyła się wygraną Milanu.