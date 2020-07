Minister sportu: Możemy wracać bezpiecznie do sportu w czasach pandemii. Wideo WIDEO |

Bardzo się cieszę, że we wrześniu będą się mogły odbyć mistrzostwa Europy w tenisie stołowym na warszawskim Torwarze. Mam nadzieję, że ta impreza odbędzie się w bezpieczny sposób - mówi minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk. To dowód na powrót do normalności w czasach niezwykle nieprzewidywalnych - dodaje prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki. Mistrzostwa Europy w tenisie stołowym odbędą się w Warszawie w dniach 15-20 września.