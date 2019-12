Premier League. Guardiola: Musimy myśleć o drugim miejscu. Wideo WIDEO |

Manchester City przegrał na wyjeździe z Wolverhampton 2-3. Tym samym podopieczni Pepa Guardioli tracą już 14 punktów do lidera - Liverpoolu. Na dodatek "The Reds" mają jeszcze do rozegrania mecz zaległy.