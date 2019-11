Anita Włodarczyk: Miałam we wtorek lecieć do Tokio. Wideo WIDEO |

We wtorek przygotowująca się do przyszłorocznych igrzysk olimpijskich Anita Włodarczyk miała wylecieć na kolejne zgrupowanie do Tokio. - Z powodu przedłużającej się kontuzji moje plany wyjazdu do Japonii przesunęły się na grudzień - mówi w rozmowie z Interią.