Karambol na torze w USA. Jeden kierowca trafił do szpitala. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Podczas pierwszego okrążenia wyścigu cyklu Indy Car doszło do kraksy z udziałem kilku samochodów. Jeden z kierowców trafił do szpitala. To nie był jednak jedyny wypadek podczas tego rajdu.