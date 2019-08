Biegaczki zostały za to zdyskwalifikowane. Wideo WIDEO |

Jess Learmonth i Georgia Taylor-Brown przekroczyły jako pierwsze metę biegu na zawodach triathlonowych w Tokio w ramach kwalifikacji do przyszłorocznych igrzysk. Jak się później okazało, zostały zdyskwalifikowane za to, że złapały się za ręce i jednocześnie przebiegły przez linię mety. Według Międzynarodowej Unii Triathlonowej, kiedy sportowcy próbują wbiec na metę jednocześnie, a nie rywalizują, powinni zostać zdyskwalifikowani. Przez to, że Brytyjki nie zastosowały się do regulaminu, na pierwsze miejsce wskoczyła reprezentantka Bermudów, Flora Duffy, która zajęła pierwotnie trzecie miejsce.