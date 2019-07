Szymon Makuch przebiegnie 600 km przez Islandię dla chorego Kacpra. Wideo

Szymon Makuch rozpocznie szalone wyzwanie, jakim będzie przebiegnięcie 600 km po Islandii w 12 etapach. Wszystko, by uzbierać pieniądze potrzebne na leczenie chorego 15-letniego Kacpra. Oto, co powiedział kilka godzin przed wylotem do Islandii.